Messina, ripristinata la linea Atm n. 15 che serve la zona di Bisconte – Catarratti

15 Settembre 2020 15:41

Messina. A seguito di un’interlocuzione avvenuta tra Atm Spa e la ditta responsabile di eseguire i lavori a causa dei quali gli autobus non potevano più raggiungere la fermata del rione, sono riprese le normali attività sulla linea n. 15

L’Assessore alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello e il Presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna, rendono noto che la linea Atm n 15, che serve la zona Bisconte – Catarratti, è stata ripristinata.

A seguito dei disagi segnalati dai residenti e dai consiglieri della III Circoscrizione, il Presidente di Atm e il coordinatore d’esercizio Santino Trimarchi, hanno incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti della ditta che sta eseguendo i lavori nel torrente, a causa dei quali l’autobus non riusciva raggiungere la fermata del popoloso rione.

Pur ritenendo di non avendo alcuna responsabilità diretta, l’Atm si è comunque spesa per trovare una soluzione: la ditta si è impegnata a mettere in sicurezza un’area del cantiere e creare un percorso alternativo al fine di consentire agli autobus destinati alla linea 15 di accedere al villaggio e garantire la mobilità degli abitanti del quartiere Bisconte – Catarratti.

“Si continua a lavorare in sinergia – ha dichiarato a margine l’Assessore Mondello – per cercare di arginare i disagi della cittadinanza. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di razionalizzare le risorse, cercando di ottimizzare i risultati. Un compito non semplice in una città che possiede una particolare conformazione, oltre a svariate problematiche di tipo territoriale. Puntiamo comunque sulla costanza e sull’impegno di tutti, per riuscire a migliorare sensibilmente la qualità dei trasporti per la nostra comunità”.