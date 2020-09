Messina, referendum costituzionale del 20 e 21 settembre: tutte le info per il rilascio della tessera elettorale

14 Settembre 2020 13:52

Messina. In occasione del referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21, il Comune ha disposto che il rilascio della tessera elettorale potrà essere chiesto anche nelle sedi circoscrizionali, con giorni ed orari di apertura straordinari

In occasione del referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, il Comune di Messina ha disposto che il rilascio delle tessere elettorali possa avvenire, in aggiunta alle postazioni di lavoro dell’Ufficio Elettorale di Palazzo Zanca, nelle seguenti sedi circoscrizionali:

I Circoscrizione — vico Petraro n. 6, Tremestieri

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – Stadio San Filippo

III Circoscrizione — plesso scolastico “La Pira” Camaro S. Paolo

IV Circoscrizione – via dei Mille is. 88 n. 257

V Circoscrizione – via Nicola Petrina n. 2 – Villa Lina

VI Circoscrizione Ufficio staccato – via Lago grande Ganzirri

Il rilascio delle tessere elettorali potrà essere richiesto, oltre che nei consueti orari di apertura al pubblico, anche nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19, dalle ore 9 alle 18, e nelle giornate di voto, domenica 20, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 21, dalle 7 alle 15.

Per evitare di concentrare le richieste nei giorni della votazione, il Comune suggerisce agli elettori a verificare per tempo se siano in possesso della tessera elettorale e se sia utilizzabile per la presenza di spazi ove attestare l’avvenuto esercizio del diritto di voto.

Da sottolineare inoltre che la tessera elettorale si consegna solo al titolare o ad un suo familiare convivente. Per la consegna della tessera ad altri soggetti è necessario che questi ultimi siano muniti di delega sottoscritta dal titolare, corredata da fotocopia del documento di identità del delegante. Inoltre nei giorni e orari sopra indicati è possibile ottenere anche il rilascio delle carte d’identità, oltre che all’Ufficio Carte d’identità di Palazzo Zanca, anche nelle sedi circoscrizionali della I, V e VI Circoscrizione.

Come di consueto, per essere ammessi a votare gli elettori dovranno esibire la carta d’identità o un altro documento d’identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e che, ai fini della loro identificazione, sono validi anche le carte d’identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante.

Il Ministero dell’Interno ha inoltre stabilito che gli elettori possono essere identificati anche mediante la ricevuta della carta d’identità elettronica, poiché essendo munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponde ai requisiti di documento di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000.