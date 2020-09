Messina, presentazione del libro scritto in memoria di Aurora De Domenico, la 14enne morta in un tragico incidente sulla Consolare Pompea: il ricavato verrà devoluto in beneficenza

9 Settembre 2020 12:05

Messina. Il 16 settembre, a Villa Dante, verrà presentato “Auri – Everything To Fate”, il libro scritto in memoria di Aurora De Domenico. Il ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza

Il 16 settembre, presso l’arena di Villa Dante, a Messina, verrà presentato “Auri – Everything To Fate” il libro edito dall’associazione culturale La Gilda Dei Narratori e scritto per ricordare la giovane Aurora De Domenico, scomparsa in un terribile incidente sulla via Consolare Pompea il 23 agosto del 2019, a soli 14 anni.

L’evento, fortemente desiderato dalla famiglia di Aurora e che si terrà nello stesso giorno in cui la ragazza avrebbe compiuto 16 anni, ha ricevuto il patrocinio del Garante per l’infanzia del Comune di Messina Angelo Costantino mentre l’incasso derivante dalla vendita del libro verrà devoluto in beneficenza.

I fondi raccolti andranno infatti a finanziare una borsa di studio per uno dei tanti ragazzi assistiti dall’Ufficio servizio sociale per i minorenni (USSM) di Messina. Una scelta curata dalla dottoressa Maria Palella per accompagnare un giovane nel sostegno allo studio visto come strumento di riscatto sociale. Un’altra parte dei fondi, invece, verrà destinata all’associazione “Il Bucaneve”, diretta dalla professoressa Carla Fortino, per l’allestimento di alcune stanze nel Dipartimento materno infantile del Policlinico di Messina che accoglieranno le famiglie fuori sede che curano i loro bambini a Messina. I locali verranno intitolati ad Aurora De Domenico”.