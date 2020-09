Messina, poliziotta positiva al Coronavirus: chiudono l’Ufficio immigrazione e il Commissariato Messina Nord

4 Settembre 2020 15:22

Messina. Un’agente in servizio presso l’Ufficio immigrazione è risultata positiva al Coronavirus, chiusi per precauzione l’Uffucio immigrazione e il Commissariato Messina Nord

L’Ufficio immigrazione della Questura di Messina è stato chiuso dopo l’accertamento della positività al Coronavirus di un’agente di Polizia. Si pensa che la donna lo abbia contratto dalla figlia.

Nella mattinata odierna, dunque, l’ufficio, che si trova all’Annunziata in via Abate Epifanio, è stato chiuso e sanificato, così come il vicino il Commissariato Messina Nord, distante appena un centinaio di metri.

A causa di questa vicenda si trovano attualmente in quarantena, in attesa di tampone, una trentina di persone tra civili e agenti.