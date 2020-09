Messina, pagamento borse di studio regionali annualità 2014/15 e 2015/16: ecco il calendario

22 Settembre 2020 15:59

La Città Metropolitana di Messina, di concerto con la banca Unicredit ha stilato il calendario dei pagamenti delle borse di studio relative agli anni scolastici 2014/15 e 2015/16. I pagamenti inizieranno dal 28 settembre

La Città Metropolitana di Messina e UniCredit, in merito al pagamento delle Borse di studio relative agli anni scolastici 2014-15 e 2015-16, in considerazione dell’attuale momento che impone un accesso contingentato agli sportelli bancari a tutela della sicurezza dei clienti e dei dipendenti della banca, hanno individuato una soluzione che consentirà in tempi rapidi di poter sbloccare i pagamenti.

È stato infatti predisposto un calendario che tiene conto della numerosità dei pagamenti da effettuare per cassa, aperta soltanto la mattina, e della modalità di accesso alle filiali UniCredit, esclusivamente per appuntamento. A tal proposito, servizio multicanale di prenotazione UBook, disponibile sul sito www.unicredit.it, è integrato con i canali digitali di UniCredit (Banca via internet e App Mobile) e con UniCredit Direct (Numero Verde 800.32.32.85).

Il calendario dei pagamenti, organizzato in base all’iniziale del cognome dei beneficiari