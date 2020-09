17 Settembre 2020 22:36

Pace del Mela, Angela Musumeci Bianchetti: “finalmente inizieranno i lavori nella zona industriale di Giammoro. Domani verrà effettuata la consegna per effettuare i necessari interventi per ridare dignità ad una strada di sviluppo dimenticata da troppo tempo”

“Finalmente i lavori nella zona industriale di Giammoro inizieranno. Domani verrà effettuata la consegna per effettuare i necessari interventi per ridare dignità ad una strada di sviluppo dimenticata da troppo tempo”, è quanto scrive in una nota il consigliere comunale di Pace del Mela, Angela Musumeci Bianchetti. “Negli anni e nel mio ruolo di consigliere comunale – prosegue- ho sollecitato enti ed istituzioni per sistemare il manto stradale dissestato, effettuare i lavori per rendere più sicura la strada, procedere alla rimozione delle discariche di rifiuti e delle erbacce che invadono le corsie. In alcuni casi ho dovuto presentare anche esposti all’Autorità Giudiziaria. É anche grazie a Peppe Maimone presidente dell’Adasc perché con la sua caparbietà e impegno è riuscito a far sedere, tre anni fa, tutti i soggetti interessati intorno ad un tavolo e trovare i 2.600.000 euro per fare i lavori. É un ottimo risultato per tutta la zona industriale, per i lavoratori e per i cittadini del comprensorio. Adesso speriamo che vengano anche ristrutturati i capannoni abbandonati e verranno aperte nuove aziende non inquinanti per incrementare l’occupazione”, conclude la nota.