Messina, il ministro Di Maio domani a Milazzo per sostenere il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle

26 Settembre 2020 13:33

Messina. Ad accogliere Di Maio, in visita a Milazzo domani, domenica 27 settembre, la senatrice Barbara Floridia: “La presenza di Di Maio è per e segno di profonda attenzione al nostro territorio”

Il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio verrà in visita a Milazzo domani, domenica 27 settembre, per dare il suo apporto al candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle. L’incontro si terrà presso il bar Chantilly nei pressi del Duomo di Milazzo, alle ore 17:30.

Ad accoglierlo la Senatrice Barbara Floridia che dichiara: “La presenza di Luigi Di Maio a Milazzo è per me segno di profonda attenzione nei confronti del nostro territorio. Mi sono sempre confrontata con lui sulle problematiche e sulla realtà di Milazzo e tante sono le azioni che, anche grazie al suo sostegno, abbiamo realizzato. Penso, su tutte, al blocco dell’Inceneritore, all’avvio del percorso di transizione ecologica delle industrie impattanti e, non ultimo, l’attenzione per le imprese del territorio che il Ministro ha posto in essere. Al riguardo è già stato realizzato il Portale unico per l’internazionalizzazione delle imprese, fortemente voluto dallo stesso Di Maio. Con tale strumento le aziende italiane d’eccellenza, in particolare quelle impegnate nel florovivaismo, nell’agroalimentare e nella nautica da diporto, potranno implementare il volume d’affari e le loro connessioni con l’Estero”.