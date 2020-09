Messina, carenza di spazi al liceo “Galileo Galilei” di Spadafora: trovate 7 aule a Villafranca Tirrena

17 Settembre 2020 16:59

Messina. Possibile soluzione tampone per la carenza di aule del liceo Galileo Galilei di Spadafora: trovate 7 aule ed un laboratorio a Villafranca Tirrena

Il sindaco della Città Metropolitana di Messina, Cateno De Luca, per risolvere l’emergenza della carenza di aule del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Spadafora, ha incontrato oggi la senatrice Barbara Floridia, il sindaco di Spadafora, Tania Venuto, la Prof.ssa Giovanna De Francesco, dirigente del Liceo Maurolico e del Liceo Galilei, ed una delegazione di insegnanti, genitori e alunni dell’istituto scientifico.

Alla riunione hanno partecipato anche il Capo di Gabinetto, Francesco Roccaforte, il dirigente tecnico Armando Cappadonia ed il funzionario Antonio Miceli.

“Stiamo attraversando un momento delicato su tanti fronti, ma ci adoperiamo costantemente per trovare soluzioni nel più breve tempo possibile e per andare avanti fattivamente” ha sottolineato De Luca ai presenti.

Per risolvere il problema di carenza di aule per il Liceo Scientifico Galilei di Spadafora (sezione associata del Liceo Maurolico di Messina) è stata proposta, come soluzione più veloce, l’utilizzo di un immobile a Villafranca nel quale si potrebbero già realizzare 7 aule ed il laboratorio che da anni viene richiesto.

Si tratta di una soluzione tampone per far fronte all’emergenza, ma esiste anche una strategia orientata al lungo periodo. Sarebbe infatti in programmazione un bando per la costruzione di nuovi istituti e la pianificazione delle istanze di finanziamento, con progetto di fattibilità, per la riqualificazione antisismica e l’ampliamento degli immobili.

“La proposta avanzata dall’Amministrazione Metropolitana – si legge sulla pagina Facebook di De Luca – è stata ben accolta da tutte le parti intervenute, che hanno espresso compiacimento per l’attenzione che il Sindaco ha verso le problematiche esposte”.