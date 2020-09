Messina, Guardia di Finanza: il Tenente Salvatore d’Amore ha assunto il comando della Tenenza di Sant’Agata di Militello

4 Settembre 2020 12:16

Messina. Dopo aver frequentato il 113° corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza ed essersi distinto in diverse operazioni su scala nazionale e locale, il Tenente Salvatore d’Amore ha assunto il comando della Tenenza di Sant’Agata di Militello

Passaggio di consegne al comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello, dove il Tenente Salvatore d’Amore si è appena insediato, dopo aver dato il cambio al Capitano Alessandro Arpaia, che assumerà il nuovo incarico di Comandante della Compagnia di Empoli.

Nei due anni in cui ha diretto il Reparto, il Capitano Arpaia è stato impegnato sia in contesti di polizia economico – finanziaria che di polizia giudiziaria, conseguendo importanti risultati, tra cui, a inizio anno, un’importante attività nel settore del contrasto alle frodi comunitarie, che ha consentito di procedere al recupero di contributi indebitamente percepiti per oltre un milione di euro.

La fattiva collaborazione con le locali Autorità civili e militari, per contribuire alla sicurezza del territorio, con particolare riferimento ai compiti di polizia economico – finanziaria, ha consentito al predetto Ufficiale di farsi apprezzare per la professionalità e le doti umane.

Il nuovo Comandante della Tenenza sarà il Tenente Salvatore d’Amore. L’Ufficiale ha frequentato il 113° corso presso l’Accademia della Guardia di Finanza per ricoprire come primo incarico quello di Comandante della Sezione Operativa presso la Compagnia di Verona, dove si è distinto in diverse operazioni di servizio sia su scala nazionale che locale.

Il Comandante Provinciale di Messina Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, nel ringraziare il Cap. Arpaia per il proficuo lavoro svolto, ha espresso al nuovo Comandante della Tenenza i migliori auguri per il nuovo incarico.