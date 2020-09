Messina, eliminati scarichi fognari abusivi sul torrente Giostra, De Luca: “Oltre 3 mila persone scaricano abusivamente i loro escrementi”

8 Settembre 2020 16:26

Messina. Dopo i torrenti Annunziata, San Licandro e Gazzi, ultimata la bonifica dagli scarichi abusivi del torrente Giostra. Prossimo obiettivo dell’Amministrazione il torrente Zaera

“ELIMINATO ALTRO TORRENTE DI MERDA!”, è questa la frase che campeggia in cima all’ultimo post del sindaco di Messina, Cateno De Luca, il quale rende noto come si stato portato recentemente alla sua attenzione il fatto che oltre trentamila persone scarichino abusivamente i propri escrementi nei torrenti, non avendo mai realizzato gli allacci alla rete fognaria.

“Ma come si è consentito negli anni di fabbricare e gettare le fogne nei torrenti ed a mare (per non parlare dei laghi di Ganzirri !!!) – prosegue De Luca –. Grazie al lavoro di AMAM abbiamo intercettato nei torrenti tombinati la confluenza di questi scarichi che arrivavano al mare senza alcuna depurazione provocando la non balneabilità di consistenti tratti di spiaggia”.

“Oggi – conclude De Luca – nel torrente Giostra, abbiamo concluso i lavori di convogliamento delle acque contenenti reflui con il collettore Cassina (svuotato con fondi Masterplan) e la bonifica della foce dai rifiuti di ogni genere in collaborazione con.

Già erano stati messi in sicurezza l’Annunziata, il San Licandro ed il Gazzi. resta da fare solo il torrente Zaera la prossima settimana. Continueremo poi con ogni sversamento illegale e con la ricerca dei fuorilegge”.