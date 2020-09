Messina, elezioni amministrative di Milazzo: Fratelli d’Italia sostiene Pippo Midili

22 Settembre 2020 15:03

Messina. Elezioni amministrative di Milazzo, il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Ars: “Orgogliosa della lista dei candidati; sono certa che il prossimo 4 ottobre si avrà un successo elettorale”

“Sono orgogliosa della lista dei candidati di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Milazzo, tutta composta da persone perbene, tra giovani, donne e professionisti”. Così Elvira Amata, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, nel corso della convention di ieri sera a Milazzo a sostegno del candidato sindaco Midili.

“Abbiamo ascoltato la gente di questo territorio – ha proseguito la deputata messinese – e credo che i nostri candidati rispecchino al meglio l’amore per questa città e la voglia di mettersi in gioco per il bene della loro comunità. Sono certa che il prossimo 4 ottobre si avrà un successo elettorale e che gli eletti svolgeranno al meglio la loro funzione in consiglio, di indirizzo politico e di controllo”.

“Dopo una attenta riflessione abbiamo scelto con convinzione Pippo Midili come candidato a primo cittadino, perché persona attenta, capace, con la giusta ambizione, e con un programma concreto, che Fratelli d’Italia ha contribuito a stilare. Siamo certi che saprà scegliere le giuste competenze e capacità per amministrare la città al meglio – ha concluso Amata – nell’esclusivo interesse di questo territorio”.