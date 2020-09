Messina, è guerra senza quartiere tra il sindaco e gli “zozzoni”: nel week end multe per 50 mila euro

21 Settembre 2020 13:16

Messina. “Più fate gli zozzoni più noi incassiamo!”, questo il monito del sindaco Cateno De Luca ai cittadini che si ostinano a non rispettare le regole relative al conferimento dei rifiuti ed al mantenimento del decoro urbano

“Nel precedente week end, oltre 50 mila euro di sanzioni elevate dal nostro nucleo di polizia municipale che si occupa di contrastare la violazione delle buone regole che disciplinano la racconta differenziata dei rifiuti ed il corretto smaltimento dei rifiuti urbani in generale.

PS: vi consiglio di pagare subito se non volete subire il fermo amministrativo delle vostre automobili e motocicli”. Queste le parole del sindaco di Messina, Cateno De Luca, in un post sulla sua pagina Facebook in cui riassume gli effetti dell’attività di contrasto alle errate pratiche di conferimento dei rifiuti, operate dalla Polizia Municipale nel week end appena trascorso.

Stando a quanto reso noto da De Luca, nel fine settimana appena trascorso sono stati elevati:

54 verbali da 450 euro per conferimento fuori orario e in giornata non consentita, per un importo complessivo di 24.300 euro;

10 verbali da 600 euro ciascuno per abbandono su suolo pubblico di rifiuti, per un importo complessivo di 6.000 euro;

19 verbali da 42 euro ciascuno per sosta vietata con rimozione nelle vie interessate dalla scerbatura e pulizia, per un importo complessivo di 798 euro e 14 autovetture rimosse;

1 verbale da 108 euro per lancio di rifiuto da veicolo in movimento;

1 verbale da 26 euro per abbandono di rifiuto di ridottissime dimensioni a terra.

Infine, il sindaco ha reso nota la rilevazione di 20 carcasse di mezzi in stato di abbandono, di cui 10 già rimosse dai carroattrezzi. Riguardo a questo tipo di illecito sono stati inoltre elevati 13 verbali da 1667.67 euro ciascuno per veicolo in stato di abbandono, per un importo complessivo di 21.679,71 euro.

Nel complesso sono state dunque elevate 98 sanzioni per un totale di 52.612,01 euro.