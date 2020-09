Messina, dopo la posa del nuovo asfalto via Palermo nuovamente rattoppata per la collocazione dei tubi del gas: la denuncia delle consigliere della IV e V municipalità

23 Settembre 2020 16:40

Messina. Lavori di collocazione delle tubazioni del gas deturpano l’asfalto appena rifatto in via Palermo: “Gestione della calendarizzazione degli interventi inaccettabile”

Le Consigliere della IV Municipalità Debora Buda e V Municipalità Lorena Fulco, dirigenti del movimento Vento dello Stretto, hanno rivolto un’interrogazione all’Amministrazione Comunale circa quella che definiscono “la situazione inaccettabile della Via Palermo, il cui asfalto, dopo i lavori integrali di rifacimento, è stato nuovamente oggetto di intervento per la collocazione delle tubazioni del gas”.

“Neanche il tempo di esultare per la sistemazione della storica via – dichiara Debora Buda, Consigliera della IV Municipalità –, avvenuta dopo decenni a seguito di centinaia di richieste dei residenti, decine di segnalazioni protocollate dai consiglieri ed un consiglio congiunto tra IV e V Municipalità, che l’asfalto è stato nuovamente spaccato per la collocazione dei tubi del gas. Secondo voi tutto ciò è normale? Sarebbe stato così difficile eseguire prima i lavori di collocazione delle tubazioni e successivamente asfaltare definitivamente? Adesso ci ritroveremo nuovamente con la strada rattoppata che alla prima pioggia si sgretolerà”.

“Vorremo capire – ha aggiunto Lorena Fulco, Consigliera della V Municipalità – chi controlla la calendarizzazione di questi interventi così da comprendere chi dovrà assumersi la responsabilità di una gestione inaccettabile. I cittadini ed i residenti non possono più sopportare questi continui disagi”.