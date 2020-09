Messina: dopo la bomba d’acqua dello scorso 8 agosto presentati progetti anti-allagamento per più di 45 milioni di euro [TABELLE DATI]

11 Settembre 2020 16:12

Messina. L’amministrazione comunale ha presentato al Commissario delegato dalla Regione i progetti cantierabili volti a porre fine agli allagamenti in città ed a mitigare il rischio idrogeologico: “Ora la palla passa alla Regione”

Si è tenuto stamattina l’incontro con il Commissario Delegato Regionale per completare il piano di interventi utili e necessari a porre fine agli allagamenti che si verificano durante gli eventi meteorici di particolare intensità, come accaduto in occasione delle forti piogge dello scorso 8 agosto, e per mitigare il rischio idrogeologico nei torrenti.

Presenti all’incontro il Sindaco, Il Commissario Leonardo Santoro ed i tecnici e gli amministratori del Comune di Messina e della Città Metropolitana.

“Il Presidente Musumeci ci aveva chiesto di proporre soluzioni risolutive mediante interventi progettuali utili ed efficaci – commenta il sindaco Cateno De Luca – e così è stato fatto. Adesso tocca alla Regione cosi come promessoci”.

“Il Governo Regionale – prosegue De Luca in un post sulla sua pagina Facebook – ha individuato un Commissario che deve attuare gli interventi proposti mediante i fondi che la regione ha dichiarato di aver messo a disposizione e cioè circa 60 milioni di euro.

Già all’incontro del 13 agosto il Comune di Messina aveva proposto interventi cantierabili per circa 30 milioni di euro e oggi, come richiestoci, sono state predisposte le schede e consegnati i progetti che comprendono altre progettazioni esecutive per un totale di 44,6 milioni di euro circa; ulteriori 5 milioni di euro sono stati richiesti dalla Città Metropolitana di Messina.

Si tratta di interventi risolutivi in ambito di raccolta acque bianche e ruscellamento superficiale, realizzazione canalizzazioni di acque di prima pioggia e pompaggio verso linee di deflusso idonee a sversare le stesse nel corpo idrico ricettore, progetti utili alla mitigazione del rischio idrogeologico nei torrenti cittadini e sistemi di allertamento da installare presso i guadi torrentizi troppe volte utilizzati come vie di accesso alle abitazioni.

Il Comune di Messina, la Città Metropolitana, AMAM e gli uffici tecnici comunali si sono fatti trovare pronti. La palla adesso passa alla Regione Siciliana ed ai fondi promessi“.

Elenco dei progetti presentati e dei relativi importi