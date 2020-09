Messina, domenica 6 settembre visite guidate al Parco Archeologico di Giardini Naxos: orari e info utili [FOTO]

3 Settembre 2020 14:11

Messina. Il Parco Archeologico di Giardini Naxos è uno dei siti di eccellenza in termini di rilevanza storica ed archeologica del comprensorio messinese. La visita rappresenta un’occasione per riscoprire la storia antica della Sicila

Continua senza sosta l’attività promozionale del Comitato Sicilia Turistica presieduto da Antonino Sapienza. Domenica 6 settembre sarà proposta una visita guidata al Parco Archeologico di Giardini Naxos,un sito d’eccellenza e rilevanza storica ed archeologica internazionale ed indubbiamente uno dei luoghi più belli e preziosi del comprensorio.

Il Parco è immerso in una lussureggiante vegetazione ed include l’area degli scavi archeologici della città antica di Naxos, la prima Colonia Greca in Sicilia fondata nel 734 a. C. ed il Museo Regionale di Naxos, ricco di reperti antichissimi, alcuni dei quali acquistati o provenienti dalle ricerche dell’Archeologo Paolo Orsi.

L’area inoltre include il complesso dei Neoria, l’arsenale e ricovero per navi del V secolo a. C. riportato in miniatura in una delle sale del Museo.

Un’occasione per riscoprire la storia antica della terra di Sicilia e le sue suggestive ed affascinati testimonianze archeologiche.

La visita guidata della durata di 1 ora e 15 minuti sarà proposta in due turni, di mattina alle ore 10 e pomeriggio alle ore 18. La prenotazione è obbligatoria e sarà possibile effettuarla tramite i contatti presenti sulla pagina Facebook del Comitato Sicilia Turistica.