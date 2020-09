Domenica 27 la prima edizione del Messina Vinyl Fest: il mercatino del disco vinile

25 Settembre 2020 17:54

Tutto pronto per la prima edizione del Messina Vinyl Fest che si terrà questa domenica al Retronouveau famoso live club messinese. L’evento è a ingresso libero

Ritorna il mercatino del disco vinile per la prima edizione del Messina Vinyl Fest, che si svolgerà domenica 27 settembre dalle ore 16 alle ore 21 con ingresso libero al Retronouveau, in Via Croce Rossa 33.

Dopo l’esperienza di “Alta Fedeltà”, svoltasi nei locali dell’associazione “La Stanza dello Scirocco”, l’evento si ingrandisce con nuove attività ed una nuova sede: il Retronouveau, famoso live club messinese.

Saranno predisposte due aree: una interna con mercatino di Dischi, CD, memorabilia e oggettistica vintage. Sarà anche presente uno stand di libri dedicati al mondo della musica (saggi, biografie, fotografici) a cura della libreria Colapesce.

L’altra, nella parte esterna del locale, sarà adibita a bar e ospiterà la consolle alla quale si alterneranno i migliori dj della città in un con dj set, rigorosamente in vinile.

Gli spazi espositivi sono dedicati a professionisti del settore ed espositori amatoriali ed appassionati che vorranno vendere o scambiare i propri dischi.

Francesco Bonaccorso, l’organizzatore dell’evento, diventato un punto di riferimento per gli appassionati messinesi del vinile dichiara: “Il Messina Vinyl Fest rappresenta è una festa per valorizzare il mercato del vinile, il formato principe della storia della musica e che adesso è stato riscoperto anche dai più giovani. Per me è una grandissima soddisfazione vedere genitori e figli condividere questa passione e venire qui a curiosare tra i banchi. Nel corso del dj set ogni espositore potrà suonare un disco in vendita e presentarlo al pubblico”.

L’organizzazione inoltre garantisce che saranno rispettate le normative anti Covid e saranno predisposti ingressi contingentati per mantenere il distanziamento sociale.