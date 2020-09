Messina: domani il ministro del Lavoro Catalfo in visita a Milazzo

30 Settembre 2020 16:43

Messina. La senatrice a 5 Stelle Barbara Floridia sulla visita di domani, a Milazzo, del ministro del Lavoro Catalfo: “Grata al ministro per il lavoro instancabile nei confronti dei lavoratori della Provincia di Messina”

Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, domani giovedì 1 ottobre, si recherà in visita a Milazzo dove incontrerà i lavoratori del territorio e darà il suo sostegno al candidato sindaco Giovanni Utano.

L’incontro si terrà presso Palazzo D’Amico, alle 10:30, ed è previsto anche un passaggio al centro per l’impiego.

Ad il ministro il candidato Giovanni Utano e la Senatrice Barbara Floridia che dichiara: “Sono molto orgogliosa di avere in città la Ministra Catalfo, alla quale sono grata per il lavoro instancabile nei confronti dei lavoratori della Provincia di Messina. Si è sempre resa disponibile e attenta a tutte le istanze presentatele, garantendo di intervenire in tempi celeri per dare risposte concrete e fattiva collaborazione“.