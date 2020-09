Messina, devastante incendio in un negozio di biciclette di via Cesare Battisti: Vigili del Fuoco sul posto [FOTO]

9 Settembre 2020 16:14

Messina. È dalle 14 di questo pomeriggio che i Vigili del Fuoco sono impegnati in via Cesare Battisti per domare le fiamme di un devastante incendio divampato in un negozio di biciclette. Enorme la massa di fumo sprigionata

Questo pomeriggio, dalle ore 14 circa, diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Messina sono state impegnate per spegnere un vasto incendio di un negozio di biciclette in via Cesare Battisti.

Il rogo era di un’intensità tale che sul posto sono dovute intervenire numerose autopompe ed autobotti, perfino quella da 14 mila litri, per garantire adeguato supporto a tutti i mezzi e gli uomini impegnati a domare le fiamme.

I Vigili sono ancora attivi sul luogo dell’incendio dove stanno operando con autorespiratori, necessari ad aspirare l’enorme quantità di fumo scaturita dal rogo. Anche i Carabinieri sono intervenuti per monitorare la situazione e prestare assistenza al personale dei Vigili del Fuoco.