Messina, lanciato il crowdfunding per finanziare “Fondo Teatro”: il progetto nato per contribuire alla riqualificazione di Fondo Saccà grazie all’arte e al Teatro [FOTO]

3 Settembre 2020 18:22

Messina. “Fondo Teatro”: Eos-Med e la compagnia teatrale Carullo-Minasi insieme per la riqualificazione Fondo Saccà grazie ad un progetto volto a diffondere la cultura artistico-teatrale. Già avviata la campagna di raccolta fondi

La cooperativa Ecos-Med, specializzata nella programmazione di progetti destinati ad avere un impatto positivo in ambito sociale ed urbano, è impegnata da oltre 20 anni nella cura del territorio messinese dove, in particolare, si occupa dello sviluppo del progetto Capacity, orientato alla riqualificazione urbana ed alla lotta alle disuguaglianze.

In particolare, l’attività di Ecos-Med è attualmente focalizzata su Fondo Saccà, quartiere sorto a seguito dell’edificazione delle baracche resasi necessaria dopo il terremoto del 1908. Il fondo si è ulteriormente ingrandito successivamente all’emergenza abitativa generata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Per questa assenza di programmazione dietro lo sviluppo del quartiere, questo si caratterizza, purtroppo, per la presenza di un intenso disagio socio-economico dovuto ad una generalizzata difficoltà di accesso ai servizi sia di carattere infrastrutturale che culturale.

È questo dunque il contesto in cui è stato sviluppato un “condomino ecologico” che ospita il Centro socio-educativo “Il Giardino delle Zagare”, il cui obiettivo è quello di creare riferimenti culturali comuni tra bambini e adulti che possano condurre la comunità di Fondo Saccà ad uscire dall’isolamento culturale in cui il quartiere li relega, nonostante la vicinanza geografica con il centro della città di Messina.

Ciò attraverso la realizzazione di laboratori, uno dei quali chiamato “Fondo Teatro”, realizzato grazie alla collaborazione della compagnia teatrale Carullo-Minasi. L’obiettivo, anche in questo caso è quello di coinvolgere non solo i bambini, ma anche tutti coloro i quali sono parte attiva nel percorso educativo e di crescita di questi ultimi, dunque anche i genitori e gli operatori del centro, poiché membri della stessa “comunità educante”.

Il progetto nasce dalla constatazione del beneficio che può derivare dal portare il teatro al di fuori dei luoghi dove convenzionalmente si svolge, spostandolo negli spazzi del vivere quotidiano. In questo senso sono due i percorsi formativi che verranno realizzati grazie alla preziosa collaborazione di Cristiana Minasi, regista-pedagoga e Giuseppe Carullo, attore, il cui obiettivo è fare in modo che l’espressione artistica entri a pieno titolo nelle attività pedagogiche che gli operatori del centro svolgono a favore dei bambini di Fondo Saccà.

Per questo motivo, il primo dei due corsi sarà destinato agli educatori del centro, il secondo ai genitori, nell’intento di generare un coinvolgimento che possa andare al di là delle mura del centro e continuare anche all’interno di quelle domestiche.

Infine, a coronamento di questo percorso è prevista la realizzazione di 3 spettacoli: uno di teatro contemporaneo per i genitori; uno di teatro/figura per i bambini; uno musicale da realizzare con la collaborazione attiva dei piccoli frequentatori del Centro.

Per la realizzazione di questo splendido progetto, Ecos-Med si è inoltre fatta carico dell’avvio di una campagna di crowdfunding che gode della collaborazione di BPER Banca. L’istituto di credito infatti si è impegnato nel finanziare il 75% della somma necessaria per realizzarlo. Dunque su un budget complessivo di 15 mila euro la banca ne erogherà 11.250, nel momento in cui la cooperativa riuscirà a raccogliere il restante 25%, ovvero 3.750 euro.

La raccolta fondi è già attiva e chiunque volesse sostener questa ottima causa potrà collegarsi al sito: https://www.produzionidalbasso.com/project/fondo-teatro-essere-consci-del-meraviglioso/ da dove sarà possibile effettuare una donazione libera.