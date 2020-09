Messina, Coronavirus: due alberghi di Taormina chiusi per la positività al virus di membri del personale

7 Settembre 2020 12:55

Messina. Chiusi 2 hotel di Taormina per emergenza Covid: membri del personale sono risultati positivi al virus

Due hotel di Taormina sono stati costretti ha chiudere, sospendendo temporaneamente la loro attività a causa della positività al coronavirus di alcuni loro dipendenti. A renderlo noto Mario Bolognari, sindaco di Taormina, in un video sulla propria pagina Facebook.

“Si tratta di due strutture alberghiere di piccole dimensioni – spiega Bolognari –, dove a seguito della positività di alcuni dipendenti, precauzionalmente, la proprietà ha deciso in via autonoma di chiudere e sanificare per consentire poi nei prossimi giorni la riapertura in sicurezza”.

“Sono persone perlopiù residenti nella provincia di Catania – prosegue il sindaco di Taormina – che sono adesso sotto controllo da parte delle autorità sanitarie. I clienti già presenti nelle strutture sono partiti e quelli in arrivo riprogrammati in un’altra struttura della città“.