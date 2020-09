8 Settembre 2020 21:48

Messina: commiato del Generale di Brigata Bruno Pisciotta dal Comando della Brigata meccanizzata “Aosta”. Al suo posto, il Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello

Il Prefetto ha incontrato, nel pomeriggio odierno, l’uscente Generale di Brigata Bruno Pisciotta e il nuovo Comandante della Brigata meccanizzata “Aosta”, Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello. Il Prefetto ha inteso ringraziare il Generale Pisciotta per la preziosa collaborazione fornita, in tutte le iniziative che si sono svolte sotto il suo comando, dai militari dell’Esercito, sottolineando il sentimento di stima e di profondo apprezzamento che la comunità messinese ha sempre manifestato, e manifesta, nei confronti dell’operato della Brigata “Aosta”. Il Prefetto ha formulato al Generale di Brigata Bruno Pisciotta i migliori auguri per il proseguimento dei suoi prestigiosi incarichi e ogni miglior successo. Al Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, che assumerà a breve il Comando, il Prefetto ha augurato buon lavoro, certa che proseguiranno i proficui rapporti di collaborazione da sempre in atto con i militari della Brigata “Aosta”.