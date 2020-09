Messina, chiusura dei varchi nello spartitraffico del viale Europa: tutti i dettagli sulla nuova viabilità [MAPPE]

10 Settembre 2020 12:56

Messina. Dato l’elevato numero di incidenti registrato nei pressi dei varchi nello spartitraffico del viale Europa, l’Amministrazione comunale ne ha disposto la chiusura rivoluzionando la viabilità dalla rotonda Boris Giuliano fino alla via La Farina

L’Amministrazione a seguito dello studio dei dati relativi all’alto numero di incidenti verificatisi (nel periodo 2011 – 2017) in prossimità dei varchi nello spartitraffico del viale Europa, nel tratto che si estende dalla rotatoria Boris Giuliano fino alla via La Farina, ha adottato delle modifiche significative nella viabilità che ne dispongono la chiusura.

Nello specifico, i varchi, che si trovano in corrispondenza delle vie Risorgimento, dei Mille, Lodi, Giolitti, G. Bruno, Napoli, U. Bassi, Reggio Calabria e Natoli, verranno chiusi sia tramite il posizionamento di segnaletica orizzontale e verticale, che tramite dissuasori di transito ad archetto, dotati di pellicola rifrangente.

Pertanto, in corrispondenza dei tali varchi verrà istituita la direzione obbligatoria “diritto”, che dunque non consentirà più la svolta né a destra né a sinistra, introducendo contestualmente l’obbligo di svolta a destra all’uscita di via Reggio Calabria all’altezza dell’intersezione con il viale Europa.