Messina, il Capitano Marcello Savastano è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Messina Centro

5 Settembre 2020 15:57

Messina. Dopo una brillante carriera accademica ed aver ricoperto numerosi incarichi di prestigio, il Capitano Marcello Savastano, 33 anni, è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Messina Centro

Si è insediato al comando della Compagnia Carabinieri di Messina Centro il Capitano Marcello Savastano che succede al Capitano Paolo De Alescandris destinato, dopo quasi tre anni a Messina, al Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo” di Miliano.

Il Capitano Marcello Savastano ha frequentato i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma laureandosi in Giurisprudenza, Diritto Applicato e Scienze della sicurezza interna ed esterna, conseguendo anche un master in criminologia e geopolitica della sicurezza.

L’ufficiale, 33enne, originario di Santa Maria Capua Vetere (CE), proviene dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna (NA), dove per due anni ha ricoperto l’incarico di Comandante della Prima Sezione, il Reparto investigativo dell’Arma impegnato nelle più articolate indagini sulla criminalità organizzata dell’hinterland napoletano. Nella sua esperienza professionale il Capitano Savastano ha retto per tre anni il comando della Compagnia Carabinieri di Andria in provincia di Bari, e prima ancora è stato al comando del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Roma Casilina e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pisa.