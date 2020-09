Messina: auto in fiamme sulla via Consolare Pompea [FOTO]

6 Settembre 2020 22:12

Messina: auto in fiamme sulla via Consolare Pompea, da stabilire le cause del rogo

Oggi intorno alle 19.30 i Vigili del fuoco del Comando VF di Messina sono intervenuti con Autopompa serbatoio e PICK-UP, per un’autovettura incendiatasi sulla via Consolare Pompea all’altezza del rione Paradiso a Messina. Tempestivo è stato l’arrivo della squadra che ha prontamente eliminato ogni pericolo sia per l’auto che per la sede stradale bonificandola. Sono da stabilire le cause del rogo.