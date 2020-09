Messina, arrestato spacciatore 38enne: ad incastrarlo un cliente appena uscito dalla sua abitazione [NOME E FOTO]

16 Settembre 2020 12:13

Messina. Arrestato spacciatore 38enne: aveva appena venduto della cocaina ad un cliente, fermato dalla Polizia in palese stato di agitazione

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato Alessandro Dell’Acqua, messinese di 38 anni, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, perché ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Ad attirare l’attenzione di una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio, è stato l’atteggiamento di un individuo appena uscito dall’abitazione del trentottenne, che alla vista della Volante ha tentato frettolosamente di allontanarsi.

L’uomo, prontamente fermato, era in palese stato di agitazione destando sospetti agli agenti, i quali hanno deciso di effettuare una perquisizione a suo carico, a seguito della quale è stato rinvenuto e sequestrato un involucro in carta di alluminio contenente 1 grammo di cocaina.

Gli agenti, quindi intuendo che la droga fosse stata appena acquistata, hanno eseguito un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione di Dell’Acqua, che ha permesso di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma di 790 euro, ritenuta provento di spaccio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato oggi con rito direttissimo.