Messina, arrestato 26enne ricercato da maggio per rapina e aggressione

28 Settembre 2020 12:32

Messina. È stato rintracciato a bordo di un treno proveniente da Monaco e diretto a Verona il 26enne che lo scorso ottobre aveva aggredito brutalmente un uomo allo scopo di rapinarlo

È stato rintracciato a bordo di un treno proveniente da Monaco e diretto a Verona, dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza del Brennero, il ventiseienne destinatario di ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Messina lo scorso maggio, che stato bloccato e trasferito presso la Casa Circondariale di Bolzano.

I fatti per i quali è stata emessa la misura risalgono allo scorso ottobre quando il ventiseienne ha brutalmente aggredito un individuo a Messina colpendolo ripetutamente al capo allo scopo di rapinarlo. Ha quindi continuato ad infierire sulla vittima inerme a terra al fine di strappargli il borsello. Borsello che non conteneva valori e che è stato recuperato poco distante.

Le immediate indagini intraprese dai poliziotti delle Volanti della Questura di Messina, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, hanno permesso di ricostruire la vicenda e di individuare il responsabile dell’aggressione.

Determinanti le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area dell’episodio criminale che raccontano quanto accaduto e i precedenti spostamenti del reo, peraltro già noto alle forze di polizia.