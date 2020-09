Messina, 26enne arrestato per spaccio di cocaina [NOME E DETTAGLI]

3 Settembre 2020 12:34

Messina. A seguito del ritrovamento di una modica quantità di cocaina nelle tasche del 26enne i poliziotti hanno proseguito le indagini a casa del giovane dove hanno trovato altra sostanza stupefacente dello stesso tipo, nonché alcuni grammi di marijuana

La Squadra Mobile della Questura di Messina ha tratto in arresto Luca Isola, messinese, 26 anni, gravato da pregiudizi di polizia. Il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio, l’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina che teneva nella tasca dei pantaloni.

La successiva perquisizione domiciliare a suo carico ha permesso il sequestro di 17,33 grammi di cocaina. Dentro una boccia di vetro anche alcuni grammi di marijuana.

I poliziotti hanno rinvenuto altresì un bilancino di precisione, materiale generalmente usato per il confezionamento delle dosi nonché la somma di 1410,00 euro in banconote di vario taglio ritenuta provento di attività illecite.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima, fissato per la data odierna, 3 settembre 2020.