Messina, 24enne rumena sorpresa a rubare generi alimentari al Parco Corolla: arrestata

12 Settembre 2020 13:35

Messina. Era già nota alle forze dell’ordine la 24enne rumena arrestata perché trovata in possesso di generi alimentari rubati, per un valore di oltre 300 euro

Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato M.D. 24enne rumena, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.

In particolare, nel corso del pomeriggio, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Milazzo, i militari della Stazione di San Filippo del Mela (ME) sono intervenuti presso il supermercato all’interno del centro commerciale “Parco Corolla” ed hanno individuato e bloccato la donna, accertando che si era furtivamente impossessata di generi alimentari sottratti dagli scaffali del supermercato.

La refurtiva recuperata, del valore di oltre 300 euro, è stata riconsegnata al proprietario e la giovane è stata arrestata, in flagranza di reato, per furto aggravato.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Questa mattina è comparsa dinnanzi al Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha convalidato l’arresto dei Carabinieri ed ha rimesso in libertà la donna.