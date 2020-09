Messina, dalla Regione 1 milione e mezzo di euro per riqualificare il centro di Ficarra: obiettivo attrarre turismo

23 Settembre 2020 11:12

Messina. L’opera di riqualificazione è destinata a promuovere un sistema di ospitalità diffusa pere attrarre turismo, anche grazie al potenziamento delle infrastrutture di base come le strade, la rete elettrica e i sistemi di smaltimento delle acque piovane

Il Comune di Ficarra, in provincia di Messina, potrà rifarsi il look grazie al finanziamento di 1 milione e mezzo di euro disposto dalla Regione Siciliana, tramite l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana con fondi della Comunità europea.

Il progetto, che prevede il recupero e la rifunzionalizzazione del contesto urbanistico di pregio del centro storico nebroideo per la promozione di un sistema integrato di ospitalità diffusa, riguarda il rifacimento della pavimentazione di alcuni percorsi che risultano al momento dissestati e disomogenei.

“I nostri Comuni – dice l’assessore Alberto Samonà – sono molto attenti a rivitalizzare il tessuto urbanistico ed economico del proprio territorio cercando di intercettare segmenti di visitatori sempre più esigenti nel ricercare località capaci di offrire storia, tradizione e buon cibo. Valorizzare il patrimonio etnoantropologico ed enogastronomico non può prescindere dall’esigenza di restituire decoro ai luoghi anche attraverso attività di riqualificazione urbana. Lo stato delle strade e degli edifici è il biglietto da visita di un Comune, il primo elemento che accoglie il visitatore e qualifica lo stato di civiltà del posto“.

Per la riqualificazione degli spazi sarà utilizzata pietra locale per contestualizzare l’intervento agli elementi architettonici preesistenti e riproporre una pavimentazione simile, per tipologia, a quella in parte già presente in alcune zone del centro storico. Nel corso delle opere di rifacimento verranno interrati anche i cavidotti dell’impianto di pubblica illuminazione, oggi scoperti, e realizzati i sistemi di smaltimento delle acque piovane. L’intervento riguarderà le vie che collegano piazza Umberto I° con la piazza del Carmelo e la piazza Santa Caterina.