Il messaggio del ‘solito’ Ibrahimovic: la reazione dopo la positività al Coronavirus [FOTO]

24 Settembre 2020 19:32

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Coronavirus, la conferma è arrivata direttamente dal Milan con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del club. Il calciatore adesso dovrà pensare a guarire, si tratta di una tegola importante anche per i rossoneri che dovranno rinunciare al suo miglior giocatore per qualche partita.

Sui social è arrivato il messaggio del ‘solito’ Ibra. “Ero risultato negativo al Covid ieri, ma positivo oggi. Non ho alcun sintomo. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea…”.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020