Mercoledì l’inaugurazione della nuova sede di Confartigianato Vibo Valentia

20 Settembre 2020 11:38

Confartigianato Vibo Valentia riparte dall’inaugurazione della nuova sede mercoledì ore 10:30

Confartigianato Vibo Valentia riparte dall’inaugurazione della nuova sede. L’appuntamento è alle 10.30 di mercoledì 23 settembre nella Sede di Confartigianato Vibo Valentia sita in Via Dante Alighieri (Palazzo Master) alla presenza del vice presidente nazionale Confartigianato Filippo Ribisi, i vertici provinciali e regionali e gli artigiani associati.

Presente anche il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo. “Riapriamo la sede di Confartigianato Vibo Valentia dopo alcuni mesi di fermo legato alla riorganizzazione interna dell’Associazione – afferma la presidente, Tina Soriano -. La sede di Confartigianato è il punto di riferimento degli artigiani e non solo, ai quali vogliamo tornare ad offrire il nostro pieno sostegno e supporto per la crescita e la promozione delle imprese e del territorio. Sono molto felice dell’obiettivo raggiunto e vi aspetto in Associazione. Ringrazio la dottoressa Romeo per la preziosa collaborazione prestata e il sindaco della città, l’avvocato Maria Limardo che sarà presente all’incontro”.