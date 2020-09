Meravigliosa balena avvistata nella costa di Palmi [VIDEO]

8 Settembre 2020 16:47

La meravigliosa balena è stata avvistata ieri a Palmi

Una meravigliosa balena è stata avvistata ieri nella costa di Palmi. Come possiamo notare nel video a corredo dell’articolo, l’esemplare giocava tra le onde dando grande spettacolo per diversi minuti, per poi tuffarsi nei fondali con un bellissimo colpo di coda.