Il maxi yacht Pendragon fa tappa in Calabria [FOTO]

11 Settembre 2020 16:46

Il maxi yacht Pendragon fa tappa a Crotone. Incontro con l’armatore Carlo Alberini e, in collegamento da San Francisco, lo skipper Paul Cayard

Il maxi yacht Pendragon del Lightbay Sailing Team farà tappa a Crotone, prima di proseguire la navigazione verso Ancona per la Regata del Conero e poi approdare alla Barcolana di Trieste. Nella Sala Milone di BPER Banca, in Piazza Gramsci, martedì 15 settembre alle ore 19, Carlo Alberini, armatore della Pendragon nonché CEO del Lighbay Sailing Team, racconterà la storia, i successi e le sfide future della pluripremiata barca a vela e del suo equipaggio. Durante l’evento organizzato dal Club Velico Crotone, introdotto dai saluti di Francesco Ettorre, presidente della FIV, interverrà in collegamento da San Francisco lo skipper Paul Cayard, icona della vela mondiale, sette volte campione del mondo e concorrente dell’America’s Cup, che ha circumnavigato due volte il mondo e ha partecipato a due Olimpiadi.