Matrimonio nella tempesta di Scilla, le immagini diventano virali sui social [VIDEO]

27 Settembre 2020 22:20

Scilla, i due sposi sono stati immortalati durante una mareggiata

Due sposi, Jennifer e Salvatore, sono stati immortalati dal loro fotografo, Francesco Restuccia, durante una mareggiata a Scilla nella giornata di ieri. Un passante particolarmente attento e con l’occhio artistico, Giovanni Luca Bellantoni ha scattato la foto a corredo dell’articolo ritraendo un momento molto particolare che è diventato virale sui social. La coppia aveva programmato il matrimonio in un giorno di fine settembre scegliendo proprio Scilla come località per le foto ma ieri purtroppo il tempo non è stato dei migliori e sulla costa Viola si è abbattuta una tempesta di maestrale con raffiche a 80km/h e mare forza 8. Il maltempo non li ha fermati, anzi per l’esperto fotografo di Rosarno, Francesco Restuccia, è stata una grande occasione e le immagini delle nozze sono diventate ancora più belle, perchè rare e particolari, con gli sposi e i loro amici avvolti nella schiuma delle onde in una località tipica e rinomata anche per le sue tempeste.