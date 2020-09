Marco Carmine Foti si dimette da Coordinatore regionale Calabria del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia

26 Settembre 2020 13:15

“Nella giornata di ieri, 25 settembre 2020, ho presentato le dimissioni da Coordinatore regionale Calabria del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia. È stata un’esperienza entusiasmante, accattivante, faticosa e per certi versi, articolata”. Lo afferma in una nota Marco Carmine Foti Già Coordinatore Regionale Calabria Dipartimento Trasporti Fratelli d’Italia.

“Ho avuto il compito di creare un dipartimento trasporti inesistente sul territorio regionale. I collaboratori, segnalati dai responsabili provinciali del partito, hanno contribuito alla crescita del dipartimento, le cui attività si sono finalizzate nella redazione del programma sulla mobilità ed i trasporti del candidato presidente della Regione Calabria. Il mio percorso termina; rimane in piedi un dipartimento e le persone che lo compongono, oltre al “nostro” programma cristallizzato all’interno del paper presentato ed illustrato in campagna elettorale, in possesso di questa Giunta Regionale. E certamente potrà essere d’aiuto come guida allo sviluppo del territorio. Due ringraziamenti ai dirigenti nazionali che hanno voluto fortemente la mia nomina a coordinatore regionale, Rosario Aversa ed Ernesto Rapani”.