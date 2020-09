Maltempo, notte di violenti temporali a Reggio Calabria [DATI]

3 Settembre 2020 10:57

Maltempo, forti temporali questa notte tra Calabria e Sicilia: piogge torrenziali a Reggio Calabria

Forti piogge hanno colpito nella notte la Calabria meridionale, Reggio Calabria, Messina e Siracusa. A Reggio ci sono stati fulmini e saette con forti piogge che hanno allagato le strade. Ecco tutti i dati pluviometrici divisi per zone in Calabria e in Sicilia.

Le piogge in Calabria:

Bova Superiore 76mm

Cardeto 73mm

Reggio Calabria Catona 72mm

Rosario Valanidi 67mm

Staiti 62mm

Capo Spartivento 57mm

Ortì 53mm

Roccaforte del Greco 53mm

Reggio Calabria 50mm

Montebello Jonico 43mm

Bovalino 37mm

Reggio Calabria Pietrastorta 37mm

Melia di Scilla 31mm

Solano 30mm

Sant’Alessio in Aspromonte 24mm

Sant’Agata del Bianco 24mm

San Luca 23mm

Sinopoli 20mm

Santa Cristina d’Aspromonte 20mm

Scilla 20mm

Locri 14mm

Gioiosa Jonica 14mm

Le piogge in Sicilia: