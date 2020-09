Maltempo in Sicilia, violento temporale a Catania: città allagata e persone bloccate in auto [FOTO]

14 Settembre 2020 12:16

Violento maltempo in Sicilia, alluvione lampo a Catania

Un forte temporale si è abbattuto questa mattina in Sicilia colpendo particolarmente la città di Catania dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per salvare persone rimaste bloccate nelle auto in panne e per allagamenti in abitazioni e locali a piano terra o sotto il livello stradale. Tutte le squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e dei distaccamenti cittadini sono impegnate nell’area metropolitana, nella Zona Industriale e nell’area di Piano Tavola, a Misterbianco.