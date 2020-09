Maltempo: D’Angelo (M5S), ‘Visalli ha onorato divisa con coraggio e altruismo’

28 Settembre 2020 00:30

Roma, 28 set. (Adnkronos) – ‘La notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere è arrivata. Il secondo capo della Guardia costiera Aurelio Visalli, che non ha esitato a buttarsi in mare per salvare un ragazzino in balìa delle onde, non ce l’ha fatta. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina dai colleghi della Guardia costiera, davanti il litorale di Milazzo. Aurelio ha dato la vita nello svolgimento del suo dovere di soccorso e aiuto alla collettività, onorando con il suo coraggio e altruismo la divisa che aveva scelto di indossare. Esprimo vicinanza alla famiglia di questo giovane eroe, che lascia una moglie e due bambini e ai colleghi”. Lo afferma la senatrice messinese del Movimento 5 stelle Grazia D’Angelo.