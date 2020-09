M5S: staff Di Maio, ‘anche oggi falsità su ministro, è accanimento’

5 Settembre 2020 09:16

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Anche stamane sui giornali falsità, retroscena e virgolettati privi di fondamento. Un continuo accanimento nei confronti del ministro Di Maio solo per screditare la sua persona”. Così lo staff del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“Smentiamo il pezzo del Corriere ‘Il piano anti Casaleggio e Di Battista’ e quello de La Verità ‘Di Maio sogna Palazzo Chigi e intanto briga per liquidare Crimi’. Entrambi gli articoli riportano una posizione del ministro Di Maio totalmente errata. Il ministro Di Maio lavora senza sosta per supportare l’azione del MoVimento e del governo”, ha aggiunto lo staff.