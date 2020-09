Lo straordinario spettacolo della Luna del Grano vista da Reggio Calabria [FOTO]

2 Settembre 2020 11:14

Che spettacolo di Luna del Grano di ieri sera

Una meravigliosa luna piena, chiamata Luna del Grano, ha illuminato i cieli come possiamo vedere nelle foto di Renzo Pellicano scattate da Reggio Calabria.

Solitamente la luna piena di settembre è nota come Luna del Raccolto, poiché tipicamente è il plenilunio più vicino all’equinozio d’autunno. La Luna del Raccolto è una delle più famose dell’anno e secondo la leggenda, brilla luminosa tutta la notte permettendo ai contadini di raccogliere le loro colture fino a tarda notte. Quest’anno, l’equinozio cade il 22 settembre e questo fa sì che il plenilunio dell’1 ottobre sia la Luna del Raccolto del 2020. Come per qualsiasi altro plenilunio, la luna piena di settembre apparirà piena per 3 giorni consecutivi, fino al mattino di giovedì 3 settembre.

Quest’anno, il plenilunio di settembre prende il nome di Luna del Grano, quello dell’1 ottobre prende il nome di Luna del Raccolto e quello del 31 ottobre sarà la Luna del Cacciatore.