Lipari, proteste per la morte di Lorenza Famularo: l’Asp avvia reclutamento di nuovo personale, la regione vara bonus partorienti

4 Settembre 2020 10:57

Messina. A causa delle proteste innescatesi a seguito della morte della 22enne Lorenza Famularo, volte ad ottenere il potenziamento dei servizi sanitari eoliani, regione ed Asp rispondono con incentivi economici ed aumenti di personale

A seguito del sopralluogo effettuato dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sull’isola di Lipari, effettuato a causa della morte della 22enne Lorenza Famularo e dal quale sono emerse numerose criticità, segnalate in particolar modo dalla popolazione fortemente scossa per la scomparsa della giovane, l’assessore ha deliberato un contributo per le partorienti delle isole Eolie relativo all’anno 2020. Queste infatti, durante tutto l’anno, si sono dovute recare a Milazzo, Patti, Messina e Catania a causa del punto nascite chiuso. Resta però ancora in sospeso il 2019.

In merito al decesso della 22enne, invece, sono state aperte tre inchieste: dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, dal ministero della Salute e dall’Asp di Messina.

Il direttore generale dell’Asp, Paolo La Paglia, inoltre, ha avviato il reclutamento di una decina di medici, infermieri e tecnici di radiologia per far fronte alla carenza di posti nel presidio sanitario. Tra le figure richieste vi sono anche quelle del rianimatore, del ginecologo e dell’ortopedico. Le domande dovranno essere presentate entro l’8 settembre.