Al Liceo Vinci di Reggio Calabria la prestigiosa vetrina di ‘Porta a Porta’, “così la scuola riparte in sicurezza” [FOTO e VIDEO]

7 Settembre 2020 19:46

Stamattina una troupe di Porta a Porta guidata dalla brillante giornalista Giancarla Rondinelli ha realizzato un servizio al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria: andrà in onda nella trasmissione di domani sera si Rai 1

La scuola è pronta a ripartire in sicurezza dopo l’emergenza Coronavirus, e con l’inizio dell’autunno anche i palinsesti televisivi tornano alla normalità dopo la pausa estiva. Domani, Martedì 8 Settembre, alle 23:20 su Rai 1 inizierà la nuova stagione di “Porta a Porta“, la gloriosa trasmissione di Bruno Vespa che inizierà la nuova edizione che celebrerà il 25° anno del noto Talk show di politica e attualità che ha esordito il 22 gennaio 1996 diventando un “must” per tutti gli italiani interessati alla vita pubblica del Paese.

E in un appuntamento così importante ci sarà anche grande attenzione per Reggio Calabria: Bruno Vespa, infatti, ha deciso di dedicare la riapertura alle scuole, infatti in studio ci sarà ospite il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Noi siamo sempre stati favorevoli alla prudenza ma anche alla ripartenza, per questo l’8 settembre partiremo con il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina. La riapertura delle scuole è sacrosanta” ha detto Bruno Vespa presentando la nuova edizione di Porta a Porta che andrà in onda per la prima volta in alta definizione e in uno studio rinnovato, con una nuova scenografia che consentirà di ospitare tra 3 e 4 ospiti contemporaneamente, anche se inizialmente non ci potrà essere il pubblico in studio per le norme anti-Covid.

Il tema della ripartenza delle scuole verrà analizzato con servizi e interviste da cinque tra le migliori scuole d’Italia individuate dalla redazione di Porta a Porta in base a precisi parametri di merito. Una di queste 5 scuole è proprio il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, magistralmente diretto dalla straordinaria professionalità di Giusi Princi che negli ultimi anni l’ha trasformato in un’eccellenza comunitaria, tra le scuole più virtuose di tutta l’Europa e ha lavorato in modo egregio per farsi ritrovare pronto alla ripartenza in piena sicurezza. Già nel weekend presso l’istituto sono stati realizzati i test sierologici per gli insegnanti.

Proprio stamattina la troupe di Porta a Porta, guidata dalla brillante giornalista Giancarla Rondinelli ha realizzato le immagini al Liceo Vinci, incontrando la stessa dirigente Princi ma anche gli studenti, i docenti, gli operatori scolastici e i genitori che hanno lasciato le loro preziose testimonianze ai microfoni di Rai Uno. Ne è nato un incontro molto interessante tra i redattori di Porta a Porta e i convenuti, con Giusi Princi che ha presentato Giancarla Rondinelli come “uno dei nostri cervelli migliori che ha fatto una grande carriera professionale ad altissimi livelli nel mondo del giornalismo“. La giornalista di Porta a Porta ha sottolineato come gli standard del Liceo Vinci di Reggio Calabria sono “un orgoglio per questa città, perchè anche nelle più grandi metropoli d’Italia non è facile trovare istituti così preparati e attrezzati“.

Nella fotogallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, gli scatti del backstage. Di seguito le immagini video e l’intervista alla dirigente scolastica Giusi Princi: