Leonardo Pettinari a StrettoWeb: “Reggina? Un periodo bello nonostante le difficoltà”. Su Ardemagni…

11 Settembre 2020 20:06

Leonardo Pettinari è stato costretto a ritirarsi per un problema fisico. L’ex calciatore racconta la sua breve esperienza con la maglia della Reggina

L’esperienza con la Reggina è stata breve, ma il talento non è stato mai in discussione. Poi l’esperienza con la maglia dell’Atalanta, l’apice e la carriera pronta a decollare. Infine il sogno spezzato e il ritiro a 27 anni a causa di problemi fisici emersi dopo le visite mediche. Stiamo parlando di Leonardo Pettinari, ex calciatore che adesso è pronto a dimostrare tutto il suo valore da allenatore. Ecco quanto dichiarato dal diretto interessato ai microfoni di StrettoWeb.

LA BREVE ESPERIENZA CON LA REGGINA – “Era il mio primo anno in Serie A. Ho avuto qualche problema di ruolo, poi ho dovuto fare i conti con un infortunio. Ma è stata un’esperienza positiva, ho conosciuto mia moglie ed è una realtà molto calda. E’ stato un periodo bello nonostante le difficoltà, mi sono tolto delle soddisfazioni con il gol all’Inter”.

Le voci di un interesse della Reggina per Ardemagni, ex compagno e amico di Pettinari: “siamo stati 3 anni insieme in camera. Lo conosco bene, potrebbe essere una soluzione interessante per entrambi. Si esalta in piazze calde, in queste situazioni si trova alla perfezione, in Serie B è una certezza, magari lo saluto quando torno a Reggio”.

UN ALTRO EX COMPAGNO DI LUSSO, DENIS: “Ha sempre fatto la Serie A, è una garanzia anche per il torneo cadetto. Può garantire gol pesanti”.