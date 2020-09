Lega, presentata mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Azzolina. Salvini: “inadeguata e incapace”, Pd e M5S replicano: “attacco strumentale”

17 Settembre 2020 15:50

La Lega definisce disastrosa la gestione del Governo sulla scuola e presenta la mozione di sfiducia verso il Ministro Azzolina: Forza Italia e Fratelli d’Italia frenano, Pd e M5S replicano

“La disastrosa gestione della scuola dell’Azzolina sta tenendo in tensione famiglie, studenti e personale. Il governo non ha alibi e l’incapacità di chi lo rappresenta pesa ormai irrimediabilmente sulla vita e sulla formazione dei nostri ragazzi”. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi, Matteo Salvini ha presentato al Senato la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e lancia l’attacco al governo in Aula, scegliendo il tema della scuola, uno dei suoi principali cavalli di battaglia in questa campagna elettorale per le regionali. Da settimane va ormai avanti la lite a distanza tra i due, per Salvini infatti l’attuale Ministro è “inadeguata e incapace” di assicurare una riapertura delle scuole in sicurezza.

Salvini comunque sta giocando d’anticipo in vista delle Elezioni Regionali del prossimo weenkend e pigia il piede sull’acceleratore: già martedì chiederà nella conferenza dei capigruppo di palazzo Madama la calendarizzazione del provvedimento. Una mossa per mettere pressione anche agli alleati, che però tentennano e prendono tempo. Non certo perché soddisfatti dell’operato dell’Azzolina ma per il loro timore che una sfiducia ad personam possa invece ricompattare la maggioranza formata da Pd e M5S e dare forza al Premier Giuseppe Conte.

Fratelli d’Italia, tramite le parole di Ignazio La Russa, lo dice chiaramente in un’intervista all’Adnkronos: “Un voto di sfiducia al governo e, in particolare, a un componente di questo esecutivo, non si nega mai, anche se personalmente ritengo che, salvo alcune eccezioni, le sfiducie ad personam non sono quasi mai utili, perché finiscono indirettamente per avvantaggiare il resto dell’esecutivo stesso…”. Frena dunque il partito di Giorgia Meloni, mentre al momento non si esprime Forza Italia. In casa degli azzurri, su input di Silvio Berlusconi, si invita alla cautela, perché il rischio è di lanciare un assist a Conte e ridargli ossigeno. E poi c’è un’altra questione da non sottovalutare negli attuali equilibri interni al centrodestra: Fi e Fdi, per diverse ragioni di opportunità politica, non intendono andare a traino di Salvini, preferiscono smarcarsi quando possono e questa è una di quelle occasioni.

Intanto, in attesa di un chiarimento con gli alleati sulla vicenda, Salvini continua dritto sulla sua linea. “Servono risposte immediate, non c’è più tempo e senza ripartenza in sicurezza della scuola non riparte l’intero Paese”, si legge nel documento firmato da tutti i senatori della Lega. Subito pronta la replica dei pentastellati che accusano il Carroccio di fare esclusivamente propaganda politica: “Mentre il Paese intero con unità e consapevolezza sta affrontando una delle più grandi sfide degli ultimi anni come quella dell’apertura delle scuole dopo emergenza Covid, c’è un partito che per meri fini propagandistici deposita una mozione di sfiducia a carico della ministra dell’Istruzione. Tutto ciò rasenta l’assurdo”. Anche il Pd non ci sta e controbatte: “La Lega tifa per il disastro, la mozione di sfiducia contro la ministra Azzolina è incredibilmente strumentale. È ancora il tempo di lavorare insieme per il buon funzionamento delle attività scolastiche”. “Salvini, come al solito, cerca di fare lo sciacallo”, avverte il capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci.