Isole Eolie, sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture: “Governo Musumeci sta investendo decine di milioni nei porti” [FOTO]

12 Settembre 2020 11:05

Isole Eolie. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha effettuato un sopralluogo a Lipari, Salina e Vulcano per monitorare la situazione relativa all’implementazione delle infrastrutture eoliane

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, si è recato in sopralluogo alle isole Eolie dove il Governo regionale sta monitorando lo svolgimento di alcuni lavori di implementazione delle infrastrutture.

“Magnifiche Eolie – scrive Falcone sulla sua pagina Facebook –, c’è tantissimo in cantiere perché il Governo Musumeci sta investendo decine di milioni sui porti. Mai più Isole dimenticate”.

In particolare, il sopralluogo di Falcone ha riguardato l’opera di messa in sicurezza del porto di Santa Marina di Salina finanziati per oltre un milione di euro. Sempre sull’isola di Salina, a Malfa, l’assessore sottolinea come siano stati assegnati 19 milioni per costruire un approdo più efficiente e moderno.

Monitoraggio anche delle infrastrutture di Vulcano dove la comunità locale ha più volte evidenziato come, da anni, il pontile aliscafi sia inservibile. “Ne faremo uno più grande – promette Marco Falcone – e vogliamo far partire il cantiere nei prossimi mesi”.

Per quanto riguarda Lipari, infine, Falcone si è recato al porto Sottomonastero dove si trova un cantiere da più di un milione di euro già completato. “Mancano solo gli arredi – ha commentato l’assessore – a breve, inoltre, affidiamo i lavori da oltre tre milioni per il prolungamento del molo aliscafi. Intervento assai atteso per il porto più importante dell’arcipelago”.