Calabria: suora aggredita da un pakistano in una chiesa di Isola di Capo Rizzuto

20 Settembre 2020 21:33

Una suora 72enne è stata aggredita al santuario di Isola di Capo Rizzuto (Kr) da un uomo di origine pakistana. L’assalitore ha agito durante la messa domenicale nel momento in cui la religiosa, che non ha subito lesioni, si trovava in sacrestia. Quando l’immigrato l’ha aggredita, la suora ha urlato richiamando l’attenzione di un parrocchiano, che è intervenuto costringendo l’uomo a fuggire. Poco dopo, però, l’immigrato, già noto alle forze dell’ordine per aver compiuto atti analoghi, è stato fermato dai carabinieri. Successivamente la suora, spaventata, è stata accompagnata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma leggero.