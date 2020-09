Intimidazione ad un Carabiniere di Sant’Onofrio, la vicinanza di Lia Staropoli (Condivisa)

5 Settembre 2020 17:02

Staropoli (ass. ConDivisa) intimidazione a Carabiniere di Sant’Onofrio – “Incondizionata Vicinanza al Maresciallo e all’Arma”

“Incondizionata vicinanza al Maresciallo Michele Sanzo vittima di gravissime minacce e di una strisciante e subdola campagna diffamatoria” Dichiara in una nota Lia Staropoli Presidente dell’ Associazione nazionale “ConDivisa” e componente del Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti”. “La scorsa notte, ignoti hanno tappezzato il paese di Sant’Onofrio con manifesti funebri densi di diffamazioni nei confronti dell’attuale Comandante della Stazione Carabinieri di Sant’Onofrio, provincia di Vibo Valentia. Non mi stupisce un manifesto funebre denso di insulti contro un Maresciallo dei Carabinieri, se si tratta di un Carabiniere che ha sempre fatto il proprio dovere, il Sottufficiale insieme ai suoi Carabinieri ha arrestato anche dei latitanti. Siamo in provincia di Vibo Valentia, dove ‘ndranghetisti si permettono il lusso di minacciare ed insultare quotidianamente e pubblicamente Forze dell’Ordine e persone perbene , ricevendo il più ampio consenso, restando, fino ad ora, impuniti!!! Non mi stupisce nemmeno la modalità, quanto piú possibile pubblica. Mi colpisce invece la spavalderia e l’assoluta certezza di passarla liscia, anche qualora dovessero essere identificati. Perché Vibo Valentia è, e resta zona franca!

Certi che il Colonnello Bruno Capece, Comandante Provinciale, ed il Capitano Gianfranco Pino, Comandante di Compagnia, individueranno gli autori del vile gesto nel piu’ breve tempo possibile”.