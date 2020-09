Inps: Loy su Tridico, ‘è mancata la comunicazione, cifra in linea a funzione’

28 Settembre 2020 11:11

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “E’ mancata completamente la comunicazione, proprio perché si viene da quel mondo che in queste settimane si è scagliato contro la casta, quando si prende una decisione relativa al quantum che deve prendere il presidente va rivendicato e fatto un comunicato non solo ufficiale e ma è necessario spiegare perché bisogna evitare ogni idea del sotterfugio e del nascosto”. Lo dice Gugliemo Loy, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inps a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

“Le delibere del consiglio di amministrazione sono pubbliche ma con grande lentezza vengono pubblicate, su un argomento così delicato andava rivendicato fino in fondo, la cifra mi sembra in linea e anche proporzionata alla funzione del presidente”, conclude.