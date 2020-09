Inps, Reddito e Pensione di Cittadinanza: ad agosto si registra +23% di beneficiari rispetto al gennaio 2020 [DATI]

15 Settembre 2020 13:45

Inps: ben 1,304 milioni di famiglie in Italia hanno beneficiato di Reddito o Pensione di Cittadinanza

“Con il mese di agosto si registra un incremento dei nuclei beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza di oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie vs 1,059 milioni del mese di gennaio) e un aumento del 20% del numero di persone coinvolte, che sono passate da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni registrate nel mese di agosto. In particolare, con riferimento al solo Reddito di Cittadinanza, l’incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%, con un aumento del 21% del numero di persone coinvolte, sempre rispetto al mese di gennaio 2020”, è quanto diffuso da portale Inps in un comunicato stampa.