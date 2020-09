Incubo Rami, sconfitta 0-5 contro il Porto: batosta per l’ex obiettivo della Reggina

27 Settembre 2020 18:23

L’ex obiettivo della Reggina Rami deludente nell’esordio in campionato contro il Porto, pesantissima sconfitta per il Boavista

E’ stato ad un passo dalla Reggina, adesso sta deludendo con la maglia del Boavista. Stiamo parlando di Adil Rami, difensore che ha scelto il club portoghese, rinunciando alla proposta del direttore sportivo Massimo Taibi. Il suo rifiuto al club amaranto non è passato inosservato, era tutto fatto con il club dello Stretto, anche i biglietti dell’aereo erano stati prenotati. Poi la chiamata del Boavista e la possibilità di giocare in massima categoria.

Ma l’impatto è stato veramente deludente. Nel primo match in campionato da titolare il Boavista ha perso con un punteggio nettissimo, 0-5 il risultato finale con le reti siglate da Corona, Sergio Oliveira, Marega (doppietta) e Luis Diaz. Rami è rimasto in campo per 90 minuti e la prestazione (come quella di tutta la squadra) non è stata di certo entusiasmante. Il Boavista ha subito ben 8 gol in due partite, 5 contro il Porto e 3 sul campo del Nacional (3-3 il risultato finale).